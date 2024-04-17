Астрологический прогноз на 17 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергию нынешнего дня принято считать энергией рода, поэтому его – или хотя бы его часть – необходимо посвятить семье и ее традициям, причем, чем более древними они будут, тем лучше для человека: это поможет ему набраться сил – как моральных, так и физических

Символ дня: родник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный, медовый.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза.

За какую часть тела отвечает: кости грудины, ребра.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят, состояние улучшается даже у тех, кто страдает от серьезного и продолжительного недуга.

Питание дня: диеты и голодание – даже лечебное – в этот день являются категорическим табу. Необходимо включить в рацион как можно больше овощей и фруктов.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: необходимо интенсивно поливать растения, имеющие съедобную надземную часть.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи вполне могут оказаться вещими, поэтому стоит подумать над их расшифровкой.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.

Цитата дня: "Люди делятся на две категории: на тех, кто читает, и тех, кто слушает тех, кто читает" (Бернар Вербер).

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