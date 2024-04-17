Астрологічний прогноз на 17 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яку число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергію сьогоднішнього дня прийнято вважати енергією роду, тому його — або хоча б його частину — необхідно присвятити сім'ї та її традиціям, до того ж чим більш давніми вони будуть, тим краще для людини. Це допоможе їй набратися сил — як моральних, так і фізичних

Символ дня: Джерело.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, бурштиновий, медовий.

Щасливі камені дня: янтар, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини, ребра.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, швидко минають, стан покращується навіть у тих, хто страждає від серйозної та тривалої недуги.

Харчування дня: дієти та голодування – навіть лікувальне – цього дня є категоричним табу. Необхідно включити до раціону якомога більше овочів та фруктів.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: необхідно інтенсивно поливати рослини, що мають їстівну надземну частину.

Магія та містика дня: можна читати змови на залучення талану у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі цілком можуть виявитися пророчими, тому варто подумати над їхнім розшифровуванням.

Табу дня: небажано вирушати у поїздки.

Цитата дня: «Люди діляться на дві категорії: тих, хто читає, і тих, хто слухає тих, хто читає» (Бернар Вербер).

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