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Астрологический прогноз на 17 сентября

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Астрологический прогноз на 17 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для получения и усвоения важной информации, поэтому необходимо обращать пристальное внимание на факты, которые станут известны в это время. Любой бизнес обещает быть успешным, кроме торговли – от купли-продажи сегодня лучше отказаться. 

Символ дня: книга, манускрипт. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: от активных действий лучше отказаться. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: алый, кумачовый. 

Счастливые камни дня: янтарь, синяя яшма, голубой нефрит. 

За какую часть тела отвечает: крестец, позвоночник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, тяжелы и длятся долго, поэтому очень важно не пропустить первые их симптомы и вовремя приступить к лечению. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются пророческими, особенно если они цветные.

Афоризм дня: "Падает тот, кто бежит, тот, кто ползет, не падает" (Плиний-старший). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Эргиба – исполняет желания. 

Магия и мистика дня: гадая, можно задавать картам вопросы о материальном благополучии. 

Табу дня: нельзя поднимать тяжести – это может стать причиной травмы. 

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