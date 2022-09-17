Астрологический прогноз на 17 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для получения и усвоения важной информации, поэтому необходимо обращать пристальное внимание на факты, которые станут известны в это время. Любой бизнес обещает быть успешным, кроме торговли – от купли-продажи сегодня лучше отказаться.
Символ дня: книга, манускрипт.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: от активных действий лучше отказаться.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: алый, кумачовый.
Счастливые камни дня: янтарь, синяя яшма, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: крестец, позвоночник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, тяжелы и длятся долго, поэтому очень важно не пропустить первые их симптомы и вовремя приступить к лечению.
Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются пророческими, особенно если они цветные.
Афоризм дня: "Падает тот, кто бежит, тот, кто ползет, не падает" (Плиний-старший).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Ангел-хранитель дня: Эргиба – исполняет желания.
Магия и мистика дня: гадая, можно задавать картам вопросы о материальном благополучии.
Табу дня: нельзя поднимать тяжести – это может стать причиной травмы.
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