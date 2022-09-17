Астрологічний прогноз на 17 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для отримання та засвоєння важливої інформації, тому необхідно звертати увагу на факти, які стануть відомі в цей час. Будь-який бізнес обіцяє бути успішним, окрім торгівлі – від купівлі-продажу сьогодні краще відмовитися.

Символ дня: книга, манускрипт.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: від активних дій краще відмовитися.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: яскраво-червоний, червоногарячий.

Щасливе каміння дня: бурштин, синя яшма, синій нефрит.

За яку частину тіла відповідає: криж, хребет.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай тяжкі і тривають довго, тому дуже важливо не пропустити перші їхні симптоми та вчасно розпочати лікування.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються пророчими, особливо якщо вони кольорові.

Афоризм дня: "Падає той, хто біжить, той, хто повзе, не падає" (Пліній-старший).

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Ергіба – виконує бажання.

Магія та містика дня: гадаючи, можна ставити картам запитання про матеріальне благополуччя.

Табу дня: не можна піднімати важкі речі – це може призвести до травми.

Читайте також: