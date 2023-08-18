Астрологический прогноз на 18 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на мощную энергетику, которую излучает этот лунный день, не стоит спешить с активными действиями – лучше переждать время в спокойно обстановке.
Символ дня: Гепард, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, янтарный, медовый, золотистый.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться тяжелой, да, к тому же, сложно поддающейся лечению, поэтому самые серьезные меры нужно принимать при первых же симптомах.
Питание дня: редкий день, когда можно есть все без исключения, но – с одним условием: порции желательно урезать ровно наполовину. Мясо лучше исключить из рациона, пользы оно не принесет.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.
Дачные работы дня: день, когда, поливая растения, не стоит экономить на воде.
Магия и мистика дня: можно делать снадобья из заготовленных трав и снимать порчу, сделанную на одиночество.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими.
Табу дня: нельзя отвечать злом на зло – лучше пропустить выпады недоброжелателей мимо ушей.
Цитата дня: «Задумчивая душа склоняется к одиночеству» (Омар Хайам).
Читайте также:
- Финансовый гороскоп на август 2023 года
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на август 2023 года
- Астропрогноз для Украины на период с 24.08.23 по 23.08.24: что ждет нас и нашу страну в это время