Астрологический прогноз на 18 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на мощную энергетику, которую излучает этот лунный день, не стоит спешить с активными действиями – лучше переждать время в спокойно обстановке.

Символ дня: Гепард, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, янтарный, медовый, золотистый.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: голова, затылок.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться тяжелой, да, к тому же, сложно поддающейся лечению, поэтому самые серьезные меры нужно принимать при первых же симптомах.

Питание дня: редкий день, когда можно есть все без исключения, но – с одним условием: порции желательно урезать ровно наполовину. Мясо лучше исключить из рациона, пользы оно не принесет.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.

Дачные работы дня: день, когда, поливая растения, не стоит экономить на воде.

Магия и мистика дня: можно делать снадобья из заготовленных трав и снимать порчу, сделанную на одиночество.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими.

Табу дня: нельзя отвечать злом на зло – лучше пропустить выпады недоброжелателей мимо ушей.

Цитата дня: «Задумчивая душа склоняется к одиночеству» (Омар Хайам).

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