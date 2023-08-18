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Астрологический прогноз на 18 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
20
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 18 августа

Астрологический прогноз на 18 августа / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: несмотря на мощную энергетику, которую излучает этот лунный день, не стоит спешить с активными действиями – лучше переждать время в спокойно обстановке. 

Символ дня: Гепард, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, янтарный, медовый, золотистый. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: голова, затылок. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться тяжелой, да, к тому же, сложно поддающейся лечению, поэтому самые серьезные меры нужно принимать при первых же симптомах. 

Питание дня: редкий день, когда можно есть все без исключения, но – с одним условием: порции желательно урезать ровно наполовину. Мясо лучше исключить из рациона, пользы оно не принесет.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически. 

Дачные работы дня: день, когда, поливая растения, не стоит экономить на воде. 

Магия и мистика дня: можно делать снадобья из заготовленных трав и снимать порчу, сделанную на одиночество.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими. 

Табу дня: нельзя отвечать злом на зло – лучше пропустить выпады недоброжелателей мимо ушей. 

Цитата дня: «Задумчивая душа склоняется к одиночеству» (Омар Хайам). 

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Дата публикации
Просмотры
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