Астрологічний прогноз на 18 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на потужну енергетику, яку випромінює цей місячний день, не варто поспішати з активними діями – краще перечекати час у спокійній обстановці.

Символ дня: Гепард, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, лимонний, бурштиновий, медовий, золотистий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.

Хвороби дня: хвороба, що почалася в цей день, може виявитися тяжкою, та, до того ж, лікування, що складно піддається лікуванню, тому найсерйозніші заходи потрібно вживати при перших же симптомах.

Живлення дня: рідкісний день, коли можна їсти все без винятку, але з однією умовою: порції бажано урізати рівно наполовину. М'ясо краще виключити із раціону, користі воно не принесе.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись категорично.

Дачні роботи дня: день, коли поливаючи рослини, не варто економити на воді.

Магія та містика дня: можна робити зілля із заготовлених трав і знімати порчу, зроблену на самотність.

Сни дня: сни цієї ночі є віщими.

Табу дня: не можна відповідати злом на зло — краще пропустити випади недоброзичливців повз вуха.

Цитата дня: «Задумлива душа схиляється до самотності»(Омар Хайам).

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