Наступ РФ на Куп'янськ: експерти спрогнозували мету окупантів

Росіяни намагаються відтягнути українські резерви з півдня, щоб закріпитися на нових рубежах.

Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на півдні та вийти на Куп'янськ, щоб повернути втрачені позиції.

Про це розповіли військові експерти Владислав Селезньов та Олександр Коваленко, пише "РБК-Україна".

За словами Владислава Селезньова, наступ на Куп'янськ з боку РФ ретельно готувався в рамках плану начальника Генштабу Валерія Герасимова. Росія встигла накопичити достатню кількість ресурсів і наступає не лише на цьому напрямку.

"Нещодавно намагалися атакувати наші рубежі в бік Борової Харківської області, отримали відсіч, зазнали величезних втрат, відступили й перегрупувалися. Тепер знову почали наступати на Борову, паралельно тиснучи на Куп'янськ з півночі вздовж Оскола і південного сходу зі Сватового", - зазначив він.

На його думку, росіяни роблять це насамперед для того, щоб відтягнути українські резерви з півдня Запорізької області, а також щоб закріпитися на нових рубежах.

"В ідеалі - вийти на Куп'янськ-Вузловий із великим залізничним вузлом, оскільки залізниця є основою логістики РФ. А потім вийти до річки та, можливо, зафіксувавши статус-кво, спробувати схилити Україну до невигідних переговорів", - продовжує експерт.

Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснює, що наступ на Куп'янськ і Борову - це свого роду демонстрація. Він переконаний, що у ворога немає серйозного наступального потенціалу.

"Їм потрібно відвернути увагу. Недарма ж пропаганда почала називати Куп'янськ другим Бахмутом. Кажуть, що до міста залишилося 7 км, які вони десь з якогось боку побачили. Але питання в іншому - скільки, наприклад, до Бахмута вони йшли ці 7 км? На перший погляд, концентрація під Куп'янськом може здатися досить великою, але її недостатньо, щоб реально захопити місто", - зазначив він.

Відтак наступ на Куп'янськ є нічим іншим як імітацією, про що свідчить чисельність військ, яка вказує на нестратегічний характер.

Додамо, наступ росіян на Куп'янському напрямку зазнав фіаско: в Міноборони розповіли, що там відбувається.

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