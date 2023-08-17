Наступление РФ на Купянск: эксперты спрогнозировали цель окупантов

Россияне пытаются оттянуть украинские резервы с юга, чтобы закрепиться на новых рубежах.

Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на юге и выйти на Купянск, чтобы вернуть утраченные позиции.

Об этом рассказали военные эксперты Владислав Селезнев и Александр Коваленко, пишет "РБК-Украина".

По словам Владислава Селезнева, наступление на Купянск со стороны РФ тщательно готовилось в рамках плана начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. РФ успела накопить достаточное количество ресурсов и наступают не только на этом направлении.

"Недавно пытались атаковать наши рубежи в сторону Боровой Харьковской области, получили отпор, понесли огромные потери, отступили и перегруппировались. Теперь снова начали наступать на Боровую, параллельно давя на Купянск с севера вдоль Оскола и юго-востока из Сватового", — отметил он. .

По его мнению, россияне делают это прежде всего для того, чтобы оттянуть украинские резервы с юга Запорожской области, а также закрепиться на новых рубежах.

"В идеале – выйти на Купянск-Узловой с большим железнодорожным узлом, поскольку железная дорога является основой логистики РФ. А затем выйти к реке и возможно, зафиксировав статус-кво, попытаться склонить Украину к невыгодным переговорам", – продолжает эксперт.

В то же время, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объясняет, что наступление на Купянск и Боровую — это своего рода демонстрация. Он убежден, что у врага нет серьезного наступательного потенциала.

"Им нужно отвлечь внимание. Недаром же пропаганда стала называть Купянск вторым Бахмутом. Говорят, что до города осталось 7 км, которые они где-то с какой-то стороны увидели. Но вопрос в другом — сколько, например, в Бахмут они шли эти 7 км — На первый взгляд, концентрация под Купянском может показаться достаточно большой, но ее недостаточно, чтобы реально захватить город", — отметил он.

Следовательно, наступление на Купянск является ничем иным как имитацией, о чем свидетельствует численность войск, указывающая на нестратегический характер.

Добавим, наступление россиян на Купянском направлении потерпело фиаско: в Минобороны рассказали, что там происходит.

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