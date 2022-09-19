Астрологический прогноз на 19-20 сентября 2022 года для всех знаков Зодиака
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 24-й лунный день, который продлится почти двое суток, время больших – прежде всего профессиональных – дел, поэтому не стоит упускать время – необходимо работать вдумчиво и не торопясь. Люди будут относиться друг к другу максимально доброжелательно – этим можно воспользоваться для налаживания отношений с теми, с кем разлучила ссора.
Символ дня: пещера.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: активно действовать нужно только в случае крайней необходимости.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: янтарный, лимонный.
Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.
За какую часть тела отвечает: область подмышек.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в эти дни, окажется непродолжительной и будет протекать в легкой форме, особенно если сразу же – после первых ее симптомов – обратиться за помощью к врачу.
Сны дня: сны этих ночей могут ответить на многие важные вопросы – как профессионального, так и личного характера – главное, утром не забыть их содержание.
Афоризм дня: "Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению" (Фрэнсис Бэкон).
Геометрическая фигура дня: круг.
Ангел-хранитель дня: Тисаль – дарит способность возбуждать любовь в окружающих людях.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать молитвы, призывающие на помощь языческих богов – прежде всего тех, которые "отвечают" за урожай и плодородие.
Табу дня: дни неблагоприятны для поездок – как близких, так и дальних.
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