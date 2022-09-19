Астрологічний прогноз на 19-20 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: 24-й місячний день, який триватиме майже дві доби, – час великих – перш за все професійних – справ, тож не варто втрачати час – необхідно працювати вдумливо і не поспішаючи. Люди будуть ставитися одне до одного максимально доброзичливо – цим можна скористатися для налагодження стосунків із тими, з ким розлучила сварка.

Символ дня: печера.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: активно діяти потрібно лише в разі нагальної потреби.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: бурштиновий, лимонний.

Щасливе каміння дня: чорна яшма, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: зона пахв.

Хвороби дня: хвороба, що почалася в ці дні, виявиться нетривалою і матиме легкий перебіг, особливо якщо одразу – після перших її симптомів – звернутися по допомогу до лікаря.

Сни дня: сни цих ночей можуть дати відповідь на багато важливих запитань – як професійного, так і особистого характеру – важливо вранці не забути їхній зміст.

Афоризм дня: " Книги – кораблі думки, які мандрують хвилями часу і дбайливо несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління" (Френсіс Бекон).

Геометрична фігура дня: коло.

Ангел-охоронець дня: Тисаль – дарує здатність розпалювати кохання в навколишніх людях.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та читати молитви, які закликають по допомогу язичницьких богів – насамперед тих, які "відповідають" за врожай і родючість.

Табу дня: дні несприятливі для поїздок – як близьких, так і далеких.

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