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Астрологический прогноз на 19 января

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Астрологический прогноз на 19 января

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: все, происходящее в это время, отражает жизнь человека – его поведение, высказывания и даже мысли: позитивные события будут означать, что он может быть собой доволен, негативные станут свидетельством неправильной жизненной позиции. От серьезных профессиональных проектов, финансовых сделок и принятия важных решений лучше отказаться. 

Символ дня: лед, зеркало. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Число дня: 9. 

Цвет дня: малахитовый, изумрудный. 

Камни дня: кахолонг, опал, шпинель. 

За какую часть тела отвечает: почки, поясница, кожа. 

Болезни дня: любой недуг, начавшись в этот день, будет длиться долго, но, к счастью, не принесет серьезных осложнений. Возможно обострение хронических заболеваний. 

Афоризм дня: "Иногда, разбив хорошее, можно получить что-то лучшее" (Мэрилин Монро). 

Геометрическая фигура дня: зигзаг. 

Брак и отношения дня: от официального оформления отношений лучше отказаться – данное время не располагает к таким серьезным шагам. 

Мистика дня: чтобы не стать жертвой сглаза, необходимо надеть оберег или амулет с бирюзой. 

Табу дня: нельзя пить и курить. 

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