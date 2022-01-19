Астрологічний прогноз на 19 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: все, що відбувається в цей час, відображає життя людини – її поведінка, висловлювання і навіть думки: позитивні події означатимуть, що вона може бути собою задоволена, негативні стануть свідченням неправильної життєвої позиції. Від серйозних професійних проєктів, фінансових угод та прийняття важливих рішень краще відмовитись.

Символ дня: лід, дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 9.

Колір дня: смарагдовий, малахітовий.

Камені дня: кахолонг, опал, шпинель.

За яку частину тіла відповідає: нирки, поперек, шкіра.

Хвороби дня: будь-яка недуга, розпочавшись у цей день, триватиме довго, але, на щастя, не принесе серйозних ускладнень. Можливе загострення хронічних захворювань.

Афоризм дня: "Іноді, розбивши хороше, можна отримати щось найкраще" (Мерілін Монро).

Геометрична фігура дня: зигзаг.

Шлюб і взаємини дня: від офіційного оформлення стосунків краще відмовитися — цей час не сприяє таким серйозним крокам.

Містика дня: щоб не стати жертвою пристріту, необхідно одягнути оберіг або амулет з бірюзою.

Табу дня: не можна пити та курити.

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