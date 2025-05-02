- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 2 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для умственной – интеллектуальной, литературной, журналистской – работы, которая обещает быть особенно успешной.
Символ дня: журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: бронхи.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро – порой через сутки – и не оставляют серьезных осложнений, особенно если вовремя взяться за лечение.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса в любом его виде.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: рекомендуется защищать растения – особенно плодовые деревья – от болезней и вредителей.
Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги, цель которых – привлечь любовь.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому в случае удачного сюжета не стоит никому о нем рассказывать – чтобы не сглазить.
Табу дня: не стоит никому ничего давать – даже в пресловутой соли соседям лучше отказать.
Цитата дня: «Работая без отдыха, не успеваешь думать о смерти» (Энцо Феррари).
Читайте также: