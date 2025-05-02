Астрологический прогноз на 2 мая

Журавли / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для умственной – интеллектуальной, литературной, журналистской – работы, которая обещает быть особенно успешной.

Символ дня: журавли.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро – порой через сутки – и не оставляют серьезных осложнений, особенно если вовремя взяться за лечение.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса в любом его виде.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: рекомендуется защищать растения – особенно плодовые деревья – от болезней и вредителей.

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги, цель которых – привлечь любовь.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому в случае удачного сюжета не стоит никому о нем рассказывать – чтобы не сглазить.

Табу дня: не стоит никому ничего давать – даже в пресловутой соли соседям лучше отказать.

Цитата дня: «Работая без отдыха, не успеваешь думать о смерти» (Энцо Феррари).

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