Астрологічний прогноз на 2 травня

Журавлі / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для розумової – інтелектуальної, літературної, журналістської роботи, яка обіцяє бути особливо успішною.

Символ дня: Журавлі.

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Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір: синій.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт, рожевий халцедон.

За якусь частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, проходять швидко – часом, через добу – і не залишають серйозних ускладнень, особливо якщо вчасно взятися за лікування.

Харчування дня: необхідно відмовитись від м'яса у будь-якому його вигляді.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: рекомендується захищати рослини – особливо плодових дерев – від хвороб та шкідників.

Магія та містика дня: можна створювати талісмани та обереги, мета яких – залучити кохання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому у разі вдалого сюжету не варто нікому про нього розповідати – щоб не наврочити.

Табу дня: не варто нікому нічого давати - навіть у горезвісній солі сусідам краще відмовити.

Цитата дня: «Працюючи без відпочинку, не встигаєш думати про смерть» (Енцо Феррарі).

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