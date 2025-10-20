Астрологический прогноз на 20 октября

Спрут / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от начала серьезных дел и принятия важных решений, несмотря на понедельник, необходимо отказаться — во избежание серьезных ошибок.

Символ дня: спрут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: перламутр, змеевик.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка.

Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, связаны со снижением иммунитета, поэтому не лишним будет позаботиться о его повышении.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и алкоголя.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Магия и мистика дня: гадание не даст ответа на важные вопросы, так что не стоит к нему прибегать.

Сны дня: сны нынешней ночи, несмотря на мрачную и тяжелую энергетику, не сбудутся, так что не стоит из-за них переживать.

Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами.

Цитата дня: «Воспитание — в счастье украшение, а в несчастье — прибежище» (Аристотель).