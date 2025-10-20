- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Астрологический прогноз на 20 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от начала серьезных дел и принятия важных решений, несмотря на понедельник, необходимо отказаться — во избежание серьезных ошибок.
Символ дня: спрут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: перламутр, змеевик.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка.
Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, связаны со снижением иммунитета, поэтому не лишним будет позаботиться о его повышении.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и алкоголя.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Магия и мистика дня: гадание не даст ответа на важные вопросы, так что не стоит к нему прибегать.
Сны дня: сны нынешней ночи, несмотря на мрачную и тяжелую энергетику, не сбудутся, так что не стоит из-за них переживать.
Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами.
Цитата дня: «Воспитание — в счастье украшение, а в несчастье — прибежище» (Аристотель).