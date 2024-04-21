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Астрологический прогноз на 21 апреля

Астрологический прогноз на 21 апреля

Сапфир - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день удачен для любого важного дела, а принятые решения окажут единственно правильными. 

Символ дня: Горн, пробуждающий от сна и зовущий к действию. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не оставляют последствий, особенно если вовремя начать их лечение. 

Питание дня: питаться необходимо в соответствии с правилами ЗОЖ: минимум вредных и максимум полезных продуктов. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: растения нуждаются в поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: полезным будет общение с экстрасенсом – он даст ответ на важный вопрос. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут существенной информации, поэтому, даже если их сюжет будет неприятным, не стоит принимать его близко к сердцу. 

Табу дня: нельзя перегружать зрение – долго работать на компьютере и читать при слабом освещении. 

Цитата дня: «Самые яркие вспышки радости обычно возникают от неожиданной искры» (Сэмюэл Джонсон). 

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