Астрологический прогноз на 21 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день удачен для любого важного дела, а принятые решения окажут единственно правильными.

Символ дня: Горн, пробуждающий от сна и зовущий к действию.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не оставляют последствий, особенно если вовремя начать их лечение.

Питание дня: питаться необходимо в соответствии с правилами ЗОЖ: минимум вредных и максимум полезных продуктов.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: растения нуждаются в поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: полезным будет общение с экстрасенсом – он даст ответ на важный вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут существенной информации, поэтому, даже если их сюжет будет неприятным, не стоит принимать его близко к сердцу.

Табу дня: нельзя перегружать зрение – долго работать на компьютере и читать при слабом освещении.

Цитата дня: «Самые яркие вспышки радости обычно возникают от неожиданной искры» (Сэмюэл Джонсон).

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