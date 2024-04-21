Астрологічний прогноз на 21 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день вдалий для будь-якої важливої справи, а ухвалені рішення виявляться єдино правильними.

Символ дня: сурма, що пробуджує від сну і кличе до дії.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: ліловий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минають швидко та без наслідків, особливо якщо вчасно розпочати їхнє лікування.

Харчування дня: харчуватися необхідно відповідно до правил ЗОЖ: мінімум шкідливих і максимум корисних продуктів.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: рослини потребують поливання та підживлення.

Магія і містика дня: корисним буде спілкування з екстрасенсом – він дасть відповідь на важливе питання.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть суттєвої інформації, тож навіть якщо їхній сюжет буде неприємним, не варто брати його близько до серця.

Табу дня: не можна перевантажувати зір – довго працювати на комп'ютері та читати за слабкого освітлення.

Цитата дня: "Найяскравіші спалахи радості зазвичай виникають від несподіваної іскри" (Семюел Джонсон).

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