Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 20-21 апреля

Нынешние выходные – 20-21 апреля – располагают к отдыху лишь частично, да и то только для активного – пассивный с такой мощной энергетикой, какую можно будет почувствовать в это время, противопоказан.

Суббота, 20 апреля, - время встречи с прошлым. Оно может принять любой – самый неожиданный – облик, но всегда возвращает нас к тем людям и событиям, в отношении которых мы, как говорят сейчас, не закрыли гештальт. В такие дни, как этот, жизнь дает нам еще один шанс исправить ситуацию: либо продолжить процесс – или отношения – либо завершить их раз и навсегда. Впрочем, встреча с былым часто несет с собой приятные моменты, связанные с воспоминаниями: в них можно погрузиться как с человеком, с которым они связаны, так и в одиночестве – хорошее настроение с романтическим и нотками в любом случае будет обеспечено.

Воскресенье, 21 апреля, - один из самых энергетически мощных дней лунного календаря: избыток сил, который в такое время ощущают даже самые ленивые и апатичные люди, позволяет осуществить то, что еще вчера казалось нереальным. Такое время жаль тратить на отдых, даже максимально активный и познавательный. Лучше заняться посвятить его решению профессиональных вопросов, а отдохнуть можно будет уже в понедельник: его энергетика ля серьезной – и ответственной – работы не предназначена.

Рак

Раки смогут получить результат, на который уже не надеялись. Для одних представителей знака такой – приятный – результат будет связан с профессиональной деятельностью, для других – с личной жизнью. В любом случае важно помнить, что бездействие вряд ли приведет к желаемому результату – необходимо "бить лапками".

Дева

Девы, несмотря на выходные, смогут пообщаться с начальством или коллегами. Им предстоит приятный разговор, в ходе которого они узнают, как высоко их ценят в коллективе – на всех его уровнях. Также велика вероятность известия о повышении по службе или увеличении заработай платы – уже в понедельник они будут подтверждены официально.

Козерог

Козерогам звезды советуют приготовиться к судьбоносному событию, которое буквально перевернет их жизнь с ног на голову – в позитивном смысле этого слова. Скорее всего, это будет связано с появлением в их жизни человека, который станет определять их жизнь не только на ближайшую, но и на дальнюю перспективу.

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