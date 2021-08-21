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Астрологический прогноз на 21 августа

Астрологический прогноз на 21 августа

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Прогноз дня: хороший день для того, чтобы отложить в сторону профессиональные дела и уделить время своему хобби – возможно, со временем оно станет бюджетообразующим занятием. Можно заниматься продажами, а вот покупки лучше отложить. 

Символ дня: горн, трубящий подъем.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: нейтральный – не активный и не пассивный – день.

Число дня: 4

Цвет дня: лиловый, сиреневый, фиолетовый. 

Камни дня: сапфир, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: нельзя допускать переохлаждения ушных раковин.

Слова дня: стремительность, упорство и настойчивость. 

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: свидание лучше не назначать – оно может показаться скучным, что негативно скажется на отношениях.

Мистика дня: можно проводить спиритические сеансы, а вот от гадания и магии лучше отказаться. 

Табу дня: не стоит чрезмерно напрягать зрение во время чтения и работы на компьютере. 

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются активные, но при этом спокойные и усидчивые люди, которым показано заниматься рутинной и монотонной работой. Из них получаются хорошие экономисты и бухгалтеры. 

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