Астрологический прогноз на 21 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: хороший день для того, чтобы отложить в сторону профессиональные дела и уделить время своему хобби – возможно, со временем оно станет бюджетообразующим занятием. Можно заниматься продажами, а вот покупки лучше отложить.

Символ дня: горн, трубящий подъем.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: нейтральный – не активный и не пассивный – день.

Число дня: 4

Цвет дня: лиловый, сиреневый, фиолетовый.

Камни дня: сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: нельзя допускать переохлаждения ушных раковин.

Слова дня: стремительность, упорство и настойчивость.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: свидание лучше не назначать – оно может показаться скучным, что негативно скажется на отношениях.

Мистика дня: можно проводить спиритические сеансы, а вот от гадания и магии лучше отказаться.

Табу дня: не стоит чрезмерно напрягать зрение во время чтения и работы на компьютере.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются активные, но при этом спокойные и усидчивые люди, которым показано заниматься рутинной и монотонной работой. Из них получаются хорошие экономисты и бухгалтеры.

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