Какому знаку Зодиака повезет 24 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 декабря?

День мощной энергии, которую ни в коем случае нельзя пускать на самотек: только будучи взятой под контроль, она поможет достичь поставленных перед собой – поимущественно профессиональных – целей. Лучший способ руководить энергией, а не идти у нее на поводу – сохранять спокойствие и даже хладнокровие, повышенная эмоциональность приведет к прямо противоположному результату. Тем, кто не сможет удержать себя в рамках дозволенного, нежелательно общаться с другими – даже близкими – людьми: слишком велика вероятность не просто поссориться, а – в самом крайнем случае – разрушить отношения.

Водолей

Водолеи смогут найти выход из непростой жизненной ситуации, в которой они оказались по собственной глупости. К счастью, нынешний лунный день не будет «спрашивать» с них по всей строгости – напротив, поможет разрешить сложившую ситуацию самым благоприятным для представителей знака способом. В качестве своего рупора звезды выберут друзей или знакомых, главное – прислушаться к советам, которые они дадут.

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