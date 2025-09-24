- Дата публикации
Астрологический прогноз на 24 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, энергетика которого позитивна и негативны одновременно: все зависит от того, как человек воспринимает ситуацию, в которую попал, и какими средствами достигает своих целей.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит, агат, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: от любого хирургического вмешательства необходимо отказаться.
Питание дня: калорийная пища — категорическое табу.
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: один из лучших дней для работы в саду и огороде.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, снимающие порчу и сглаз.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — они рассказывают о событиях, которые произойдут через несколько лет.
Табу дня: с неприятными нам людьми лучше не общаться.
Цитата дня: «Люди чаще всего расплачиваются не за то, что они сказали, а за то, как их услышали» (Эдит Пиаф).
