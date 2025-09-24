Астрологический прогноз на 24 сентября

Дерево / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, энергетика которого позитивна и негативны одновременно: все зависит от того, как человек воспринимает ситуацию, в которую попал, и какими средствами достигает своих целей.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, агат, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: от любого хирургического вмешательства необходимо отказаться.

Питание дня: калорийная пища — категорическое табу.

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.

Дачные работы дня: один из лучших дней для работы в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, снимающие порчу и сглаз.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — они рассказывают о событиях, которые произойдут через несколько лет.

Табу дня: с неприятными нам людьми лучше не общаться.

Цитата дня: «Люди чаще всего расплачиваются не за то, что они сказали, а за то, как их услышали» (Эдит Пиаф).

