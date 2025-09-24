Астрологічний прогноз на 24 вересня

Дерево / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день, енергетика якого позитивна й негативна водночас: усе залежить від того, як людина сприймає ситуацію, у яку потрапила, і якими засобами досягає своїх цілей.

Символ дня: дерево пізнання.

Реклама

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: зелений нефрит, агат, сардонікс.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: від будь-якого хірургічного втручання необхідно відмовитися.

Харчування дня: калорійна їжа — категоричне табу.

Стрижка дня: стригтися можна лише в разі крайньої необхідності.

Реклама

Дачні роботи дня: один з найкращих днів для роботи в саду та на городі.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, які знімають зурочення і пристріт.

Сни дня: сни нинішньої ночі є пророчими — вони розповідають про події, які відбудуться через кілька років.

Табу дня: з неприємними нам людьми краще не спілкуватися.

Реклама

Цитата дня: «Люди найчастіше розплачуються не за те, що вони сказали, а за те, як їх почули» (Едіт Піаф).

Читайте також: