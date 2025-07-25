Астрологический прогноз на 25 июля

Рог изобилия / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для воплощения в жизнь планов, составленных ранее.

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Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый.

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Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят, особенно если вовремя обратиться за медицинской помощью.

Питание дня: можно голодать и «садиться» на диету.

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Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно пересаживать и укоренять растения, а вот от обрезки ветвей нужно отказаться.

Магия и мистика дня: день благоприятен для избавления от порчи и сглаза.

Сны дня: в большинстве случаев сны нынешней ночи не несут человеку полезной информации.

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Табу дня: нельзя проявлять агрессию по отношению к другим людям даже в том случае, если она кажется оправданной и уважительной.

Цитата дня: «Лишь добро одно бессмертно, зло подолгу не живет» (Шота Руставели).

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