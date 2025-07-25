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Астрологический прогноз на 25 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для воплощения в жизнь планов, составленных ранее.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят, особенно если вовремя обратиться за медицинской помощью.
Питание дня: можно голодать и «садиться» на диету.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно пересаживать и укоренять растения, а вот от обрезки ветвей нужно отказаться.
Магия и мистика дня: день благоприятен для избавления от порчи и сглаза.
Сны дня: в большинстве случаев сны нынешней ночи не несут человеку полезной информации.
Табу дня: нельзя проявлять агрессию по отношению к другим людям даже в том случае, если она кажется оправданной и уважительной.
Цитата дня: «Лишь добро одно бессмертно, зло подолгу не живет» (Шота Руставели).
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