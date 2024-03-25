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Астрологический прогноз на 25 марта

Астрологический прогноз на 25 марта

Голубь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала небольших дел, которые можно быстро завершить, от начала работы над крупными проектами нужно воздержаться. 

Символ дня: Голубь. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, апельсиновый, коралловый, терракотовый, охра. 

Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: под запретом находятся любые хирургические операции: свертываемость крови понизится, поэтому велика вероятность кровотечений. Также следует избегать стрессов – они могут привести к серьезным заболеваниям. 

Питание дня: в питании показана умеренность, когда нельзя как переедать, так и не доедать. От животной пищи – кроме рыбы и морепродуктов – и грибов необходимо отказаться. 

Стрижка дня: стричься в этот день не рекомендуется. 

Дачные работы дня: сеять семена на рассаду не рекомендуется – хорошего урожая из такой рассады получить не удастся. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу с предметов, пометив их под проточную воду – она все смоет. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но только в том случае, если их удастся правильно растолковать. 

Табу дня: необходимо до минимума сократить общение с окружающими – особенно теми, кто настроен недоброжелательно. 

Цитата дня: «Пока человек смертен, он до конца не расслабится» (Вуди Аллен). 

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