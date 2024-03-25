Астрологический прогноз на 25 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала небольших дел, которые можно быстро завершить, от начала работы над крупными проектами нужно воздержаться.
Символ дня: Голубь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: оранжевый, апельсиновый, коралловый, терракотовый, охра.
Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: под запретом находятся любые хирургические операции: свертываемость крови понизится, поэтому велика вероятность кровотечений. Также следует избегать стрессов – они могут привести к серьезным заболеваниям.
Питание дня: в питании показана умеренность, когда нельзя как переедать, так и не доедать. От животной пищи – кроме рыбы и морепродуктов – и грибов необходимо отказаться.
Стрижка дня: стричься в этот день не рекомендуется.
Дачные работы дня: сеять семена на рассаду не рекомендуется – хорошего урожая из такой рассады получить не удастся.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу с предметов, пометив их под проточную воду – она все смоет.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но только в том случае, если их удастся правильно растолковать.
Табу дня: необходимо до минимума сократить общение с окружающими – особенно теми, кто настроен недоброжелательно.
Цитата дня: «Пока человек смертен, он до конца не расслабится» (Вуди Аллен).
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