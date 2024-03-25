Астрологічний прогноз на 25 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку невеликих справ, які можна швидко завершити, від початку роботи над великими проєктами слід утриматися.

Символ дня: Голуб.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: помаранчевий, апельсиновий, кораловий, теракотовий, охра.

Щасливе каміння дня: смарагд, турмалін, чароїт.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: під забороною перебувають будь-які хірургічні операції: згортання крові знизиться, тому велика ймовірність кровотеч. Також слід уникати стресів – вони можуть призвести до серйозних захворювань.

Харчування дня: у харчуванні показано помірність, коли не можна як переїдати, так і не доїдати. Від тваринної їжі – крім риби та морепродуктів – та грибів необхідно відмовитися.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується.

Дачні роботи дня: сіяти насіння на розсаду не рекомендується — хорошого врожаю з такої розсади не вдасться отримати.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення з предметів, помістивши їх під проточну воду – вона все змиє.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають промовистими, але тільки в тому разі, якщо їх вдасться правильно розтлумачити.

Табу дня: необхідно до мінімуму скоротити спілкування з оточенням – особливо тими людьми, хто налаштований недоброзичливо.

Цитата дня: «Поки людина смертна, вона до кінця не розслабиться» (Вуді Аллен).

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