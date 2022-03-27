Астрологический прогноз на 27 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день не столько действий, сколько созерцаний, которые – в свою очередь – дадут пищу для размышлений. Если человек давно ищет ответ на важный вопрос, велика вероятность, что именно сегодня он дойдет до него, как принято говорить, своим умом. Большую часть времени необходимо посвятить отдыху, чтобы перевести дух и набраться сил. Если все же остались незавершенные дела, не стоит спешить с их выполнением – все нужно делать спокойно, без суеты и спешки.

Символ дня: Черепаха.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день располагает к действиям, но они должны быть неспешными.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.

Счастливые камни дня: шпаты, тигровый, кошачий и соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: уши, глаза.

Болезни дня: особенно нужно поберечь уши: простуда может привести к отитам, а операции – к осложнениям, поэтому лучше перенести их на другое время. Необходимо также беречь зрение – не напрягать глаза: не работать долго за компьютером и не читать при плохом освещении.

Афоризм дня: «Одна из несомненных и чистых радостей есть отдых после работы» (Иммануил Кант).

Геометрическая фигура дня: спираль – символ круговорота жизни и смерти.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро – они дадут удивительно точные ответы на любые вопросы.

Табу дня: особую опасность представляет собой вода – необходимо соблюдать осторожность, находясь на берегу водоемов.

Читайте также: