Астрологічний прогноз на 27 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день не так дій, як споглядань, які – своєю чергою – дадуть поживу для роздумів. Якщо людина давно шукає відповіді на важливе запитання, велика ймовірність, що саме сьогодні вона дійде до неї, як кажуть, своїм розумом. Більшість часу необхідно присвятити відпочинкові, щоб перевести подих і набути силу. Якщо все ж таки залишилися незавершені справи, не варто поспішати з їх виконанням – все треба робити спокійно, без метушні й поспіху.

Символ дня: Черепаха.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприяє діям, але вони мають бути неквапливими.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: шпат, тигрове, котяче та соколине око.

За яку частину тіла відповідає: вуха, очі.

Хвороби дня: особливо треба поберегти вуха: застуда може призвести до отитів, а операції – до ускладнень, тому краще перенести їх на інший час. Необхідно також берегти зір та не напружувати очі: не працювати довго за комп'ютером і не читати при поганому освітленні.

Афоризм дня: "Однією з безперечних і чистих радощів є відпочинок після роботи" (Іммануїл Кант).

Геометрична фігура дня: спіраль – символ круговороту життя та смерті.

Магія і містика дня: можна гадати на картах Таро — вони дадуть напрочуд точні відповіді на будь-які питання.

Табу дня: особливу небезпеку приховує вода — необхідно дотримуватися обережності, перебуваючи на березі водойм.

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