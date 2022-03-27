Зеленский отметил госнаградами 117 украинских военных

В частности, речь идет о ордене Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого и медали "За военную службу Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил госнаградами 117 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Офис президента Украины, где появился соответствующий указ украинского лидера.

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Государственные награды присвоены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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Владимир Зеленский отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Данила Галицкого и медалями "За военную службу Украине".

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом №179/2022 решил присвоить звание Герой Украины 15 мужественным защитникам страны.

"О присвоении звания Герой Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", — говорится в сообщении.

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