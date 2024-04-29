Астрологический прогноз на 29 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех – в любых делах – ждет тех, кто сможет преодолеть лень и инертность.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый.
Счастливые камни дня: циркон, обсидиан, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго и особой опасности не представляют, но это не значит, что их не нужно лечить.
Питание дня: необходимо исключить из рациона все, что может негативно повлиять на печень – прежде всего, жирную и жареную пищу, а также алкоголь.
Стрижка дня: один из самых удачных дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно высаживать в грунт растения, выпускающие стрелки – например, зеленый лук, шнитт-лук и чеснок.
Магия и мистика дня: день, когда можно заниматься так называемой домашней магией, закрывающей путь в дом токсичным и недоброжелательно настроенным людям.
Сны дня: на сны нынешней ночи можно не обращать внимания – важной информации они не несут.
Табу дня: Важно тщательно обрабатывать любые – даже самые маленькие – раны.
Цитата дня: «Лучшая месть – грандиозный успех» (Фрэнк Синатра).
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