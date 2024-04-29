Астрологічний прогноз на 29 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх – у будь-яких справах – чекає на тих, хто зможе подолати лінощі та інертність.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий, лавандовий.

Щасливі камені дня: циркон, обсидіан, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають недовго і особливої небезпеки не становлять, але це не означає, що їх не потрібно лікувати.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону все, що може негативно вплинути на печінку – насамперед жирну та смажену їжу, а також алкоголь.

Стрижка дня: один із найвдаліших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна висаджувати в ґрунт рослини, що випускають стрілки – наприклад, зелену цибулю, шніт-цибулю та часник.

Магія та містика дня: день, коли можна займатися так званою домашньою магією, що закриває шлях до будинку токсичним та недоброзичливо налаштованим людям.

Сни дня: на сни нинішньої ночі можна не зважати – важливої інформації вони не несуть.

Табу дня: Важливо ретельно обробляти будь-які – навіть найменші – рани.

Цитата дня: «Найкраща помста – грандіозний успіх» (Френк Сінатра).

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