Астрологический прогноз на 3 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к работе над новыми глобальными проектами, принимать важные решения – он окажутся единственно верными в сложившейся ситуации.

Символ дня: Вулкан.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, лимонный.

Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают легко, особенно если начать лечение сразу – с появлением первых симптомов.

Питание дня: необходимо ограничить употребление любой жидкой пищи, даже если речь идет о супах, жажду лучше удалять сочными фруктами – апельсинами и грейпфрутами.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно благоустраивать загородный участок, заниматься на нем строительством.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам – особенно тем, которые отвечают за плодородие.

Сны дня: сны могут нести подсказку относительно того, какие профессиональные действия могут принести известность и финансовый успех.

Табу дня: нежелательно не только переезжать, но и передвигать мебель в квартире.

Цитата дня: «Детей учит то, то, что их окружает» (Мария Монтессори).

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