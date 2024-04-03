Астрологический прогноз на 3 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к работе над новыми глобальными проектами, принимать важные решения – он окажутся единственно верными в сложившейся ситуации.
Символ дня: Вулкан.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой, лимонный.
Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.
За какую часть тела отвечает: область подмышек.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают легко, особенно если начать лечение сразу – с появлением первых симптомов.
Питание дня: необходимо ограничить употребление любой жидкой пищи, даже если речь идет о супах, жажду лучше удалять сочными фруктами – апельсинами и грейпфрутами.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно благоустраивать загородный участок, заниматься на нем строительством.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам – особенно тем, которые отвечают за плодородие.
Сны дня: сны могут нести подсказку относительно того, какие профессиональные действия могут принести известность и финансовый успех.
Табу дня: нежелательно не только переезжать, но и передвигать мебель в квартире.
Цитата дня: «Детей учит то, то, что их окружает» (Мария Монтессори).
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