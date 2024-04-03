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Астрологический прогноз на 3 апреля

Астрологический прогноз на 3 апреля

Вулкан - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к работе над новыми глобальными проектами, принимать важные решения – он окажутся единственно верными в сложившейся ситуации. 

Символ дня: Вулкан. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, лимонный. 

Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан. 

За какую часть тела отвечает: область подмышек. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают легко, особенно если начать лечение сразу – с появлением первых симптомов. 

Питание дня: необходимо ограничить употребление любой жидкой пищи, даже если речь идет о супах, жажду лучше удалять сочными фруктами – апельсинами и грейпфрутами. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: можно благоустраивать загородный участок, заниматься на нем строительством. 

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам – особенно тем, которые отвечают за плодородие. 

Сны дня: сны могут нести подсказку относительно того, какие профессиональные действия могут принести известность и финансовый успех. 

Табу дня: нежелательно не только переезжать, но и передвигать мебель в квартире. 

Цитата дня: «Детей учит то, то, что их окружает» (Мария Монтессори). 

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