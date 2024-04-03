Астрологічний прогноз на 3 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ставати до роботи над новими глобальними проєктами, ухвалювати важливі рішення – вони виявляться єдино правильними у ситуації, що склалася.

Символ дня: Вулкан.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий, лимонний.

Щасливі камені дня: чорна яшма, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: зона пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі і перебігають легко, особливо якщо розпочати лікування одразу – з появою перших симптомів.

Харчування дня: необхідно обмежити вживання будь-якої рідкої їжі, навіть якщо йдеться про супи, спрагу краще видаляти соковитими фруктами – апельсинами та грейпфрутами.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна упорядковувати заміську ділянку, займатися на ній будівництвом.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до язичницьких богів – особливо тих, які відповідають за родючість.

Сни дня: сни можуть підказувати, які професійні дії можуть принести популярність і фінансовий успіх.

Табу дня: небажано не лише переїжджати, а й пересувати меблі у квартирі.

Цитата дня: «Дітей вчить те, що їх оточує» (Марія Монтессорі).

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