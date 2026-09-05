Астрологический прогноз на 5-6 сентября

Сосуды / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 25-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, — время, когда не рекомендуется спешить, суетиться и браться за несколько дел сразу — все равно их успешность будет равно нулю, но и лениться тоже нежелательно

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Символ дня: Сосуд с живой и мертвой водой.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, нефритовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: красная яшма, тигровый и кошачий глаз

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За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: необходимо беречь глаза — нельзя долго работать за компьютером и читать при слабом освещении.

Питание дня: можно голодать, поститься, сидеть на диете и устраивать разгрузочные дни.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай оставшийся нетронутым овощей и фруктов.

Магия и мистика дня: карты Таро дадут правильный ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны этого времени часто оказываются вещими — они предостерегают от необдуманных поступков и указывают на возможные ошибки

Табу дня: нельзя бить стекла и проливать воду — это может стать плохой приметой.

Цитата дня: «Кто критикует других, работает над собственным исправлением» (Артур Шопенгауэр).

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