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Астрологический прогноз на 5-6 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 25-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, — время, когда не рекомендуется спешить, суетиться и браться за несколько дел сразу — все равно их успешность будет равно нулю, но и лениться тоже нежелательно
Символ дня: Сосуд с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, нефритовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: красная яшма, тигровый и кошачий глаз
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: необходимо беречь глаза — нельзя долго работать за компьютером и читать при слабом освещении.
Питание дня: можно голодать, поститься, сидеть на диете и устраивать разгрузочные дни.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай оставшийся нетронутым овощей и фруктов.
Магия и мистика дня: карты Таро дадут правильный ответ на любой вопрос.
Сны дня: сны этого времени часто оказываются вещими — они предостерегают от необдуманных поступков и указывают на возможные ошибки
Табу дня: нельзя бить стекла и проливать воду — это может стать плохой приметой.
Цитата дня: «Кто критикует других, работает над собственным исправлением» (Артур Шопенгауэр).
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