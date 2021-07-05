Астрологический прогноз на 5 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: дело, которым человек начнет заниматься в этот день, впоследствии может превратиться в серьезный и, что немаловажно, прибыльный бизнес. Главное, найти энергию на его осуществление, количество которой сегодня будет стремиться к нулю.

Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 7

Цвет дня: малахитовый и изумрудный.

Камни дня: тигровый и кошачий глаз, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Слова дня: апатия после достижения цели, отдых, перестройка.

Геометрическая фигура дня: спираль.

Мистика дня: удачный день для гадания на картах Таро. К тому же у людей могут происходит интуитивные прозрения, которые позволят предсказать события ближайшего будущего.

Табу дня: опасность может представлять вода – к водоемам лучше не подходить и даже пить ее звезды рекомендуют с осторожностью.

Какие люди рождаются в этот день: людей, появившихся на свет в этот день, можно сравнить с героем романом Рекса Стаута о Ниро Вульфе. Они, подобно этому сыщику, спокойны и мудры, можно даже сказать, ленивы, но при этом обладают редкостными аналитическими способностями, тонкой интуицией и умением читать знаки, посылаемые Вселенной. Как Вульф мог раскрыть преступление, не выходя из дома, так родившимся в этот день достаточно сконструировать любую ситуацию или процесс в своей голове, чтобы найти необходимое решение. Помимо сыщиков в это время на свете появляются пророки и гадалки.

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