Астрологічний прогноз на 5 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: справа, якою людина почне займатися цього дня, згодом може перетворитися на серйозний і, що важливо, прибутковий бізнес. Головне, знайти енергію на її здійснення, кількість якої сьогодні буде прагнути до нуля.

Символ дня: судини з живою і мертвою водою.

Стихія дня: метал.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 7.

Колір дня: малахітовий і смарагдовий.

Камені дня: тигрове і котяче око, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Слова дня: апатія після досягнення мети, відпочинок, перебудова.

Геометрична фігура дня: спіраль.

Містика дня: вдалий день для ворожіння на картах Таро. До того ж у людей можуть відбувається інтуїтивні прозріння, які дозволять передбачити події найближчого майбутнього.

Табу дня: небезпеку може становити вода — до водойм краще не підходити, і навіть пити її зірки рекомендують з обережністю.

Які люди народжуються цього дня: людей, що з'явилися на світ цього дня, можна порівняти з героєм роману Рекса Стаута про Ніро Вульфа. Вони, подібно до цього детектива, спокійні і мудрі, можна навіть сказати, ледачі, але водночас мають рідкісні аналітичні здібності, тонку інтуїцію й уміння читати знаки, що надсилаються Всесвітом. Як Вульф міг розкрити злочин, не виходячи з дому, так і народженим цього дня досить сконструювати будь-яку ситуацію або процес у своїй голові, щоб знайти необхідне рішення. Крім слідців, в цей час на світ з'являються пророки і ворожки.

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