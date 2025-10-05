Астрологический прогноз на 5 октября

Змей / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от важных начинаний и принятия серьезных решений, как и положено в выходной день, необходимо отказаться.

Символ дня: Змей.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: агат, гагат.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: самолечением нежелательно заниматься всегда, но сегодня оно может быть особенно опасным.

Питание дня: необходимо — если, конечно, отравление не входит в планы — обращать внимание на срок годности продуктов.

Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другое время.

Дачные работы дня: собранный сегодня — оставшийся — урожай будет максимально богато витаминами и микроэлементами, поэтому его желательно сразу же употребить в пищу.

Магия и мистика дня: время благоприятно для чтения духовной и эзотерической литературы

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — в них содержится подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Табу дня: необходимо отказаться от любого — даже незначительного — риска., в этот день благородным делом он не станет

Цитата дня: «Судьба очень удобное слово для тех, кто никогда не принимает решений» (Джоди Фостер)

