Астрологический прогноз на 5 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от важных начинаний и принятия серьезных решений, как и положено в выходной день, необходимо отказаться.
Символ дня: Змей.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: агат, гагат.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: самолечением нежелательно заниматься всегда, но сегодня оно может быть особенно опасным.
Питание дня: необходимо — если, конечно, отравление не входит в планы — обращать внимание на срок годности продуктов.
Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другое время.
Дачные работы дня: собранный сегодня — оставшийся — урожай будет максимально богато витаминами и микроэлементами, поэтому его желательно сразу же употребить в пищу.
Магия и мистика дня: время благоприятно для чтения духовной и эзотерической литературы
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — в них содержится подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: необходимо отказаться от любого — даже незначительного — риска., в этот день благородным делом он не станет
Цитата дня: «Судьба очень удобное слово для тех, кто никогда не принимает решений» (Джоди Фостер)
