Астрологический прогноз на 5 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день работы над ошибками: сделанные выводы помогут избежать промахов в будущем.
Символ дня: Журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: индиго.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.
За какую часть тела отвечает: бронхи.
Болезни дня: важно обратить внимание на состояние бронхов – возникшую болезнь ни в коем случае нельзя запускать.
Питание дня: питание должно быть умеренным: недоедать также вредно, так и переедать.
Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры на привлечения удачи в любви и делах.
Сны дня: не стоит игнорировать сны нынешнего дня – они часто бывают вещими.
Табу дня: нельзя – даже на короткий промежуток времени – давать кому-то личные вещи.
Цитата дня: «Нужно всегда идти вперед, помня о том, что после зимы обязательно наступает вечна» (Кларисса Пинкола Эстес).
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