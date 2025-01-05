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Астрологический прогноз на 5 января

Астрологический прогноз на 5 января

Журавли - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день работы над ошибками: сделанные выводы помогут избежать промахов в будущем.

Символ дня: Журавли. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: индиго.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: бронхи. 

Болезни дня: важно обратить внимание на состояние бронхов – возникшую болезнь ни в коем случае нельзя запускать. 

Питание дня: питание должно быть умеренным: недоедать также вредно, так и переедать. 

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры на привлечения удачи в любви и делах. 

Сны дня: не стоит игнорировать сны нынешнего дня – они часто бывают вещими. 

Табу дня: нельзя – даже на короткий промежуток времени – давать кому-то личные вещи.

Цитата дня: «Нужно всегда идти вперед, помня о том, что после зимы обязательно наступает вечна» (Кларисса Пинкола Эстес). 

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