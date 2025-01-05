Астрологічний прогноз на 5 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день роботи над помилками: зроблені висновки допоможуть уникнути промахів у майбутньому.

Символ дня: журавлі.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: індиго.

Щасливе каміння дня: рожевий халцедон, мармур.

За яку частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: важливо звернути увагу на стан бронхів – хворобу, що виникла, в жодному разі не можна занедбати.

Харчування дня: харчування має бути помірним: недоїдати так само шкідливо, як і переїдати.

Стрижка дня: стригтися цього дня небажано.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали та читати замовляння на залучення удачі в коханні та справах.

Сни дня: не варто ігнорувати сни нинішнього дня – вони часто бувають пророчими.

Табу дня: не можна – навіть на короткий проміжок часу – давати комусь особисті речі.

Цитата дня: "Потрібно завжди йти вперед, пам'ятаючи, що після зими обов'язково настає весна" (Клариса Пінкола Естес).

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