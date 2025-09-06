ТСН в социальных сетях

179
2 мин

Астрологический прогноз на 6 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Змея

Змея / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от важных начинаний и принятия серьезных решений, даже если они, как и положено в выходной, будут казаться хозяйственных дел, необходимо отказаться.

Символ дня: Змея.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: агат, гагат.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: нельзя заниматься самолечением, а при приеме прописанных врачом лекарств важно точно соблюдать дозировку, ни в коем случае не превышая ее.

Питание дня: из-за опасности пищевых отравлений нужно обращать внимание на срок годности продуктов.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: собранный сегодня урожай желательно сразу же употребить в пищу — по прошествии даже небольшого времени овощи и фрукты потеряют большое количество содержащихся в них полезных веществ.

Магия и мистика дня: время благоприятно для чтения эзотерической литературы

Сны дня: в снах нынешней ночи часто содержится подсказка относительно того, как поступить в сложившейся профессиональной или жизненной ситуации.

Табу дня: необходимо отказаться от риска — сегодня он может стать не столько благородным, сколько опасным делом.

Цитата дня: «Если не знаешь, чего желаешь, не получишь ничего» (Га Хун)

179
