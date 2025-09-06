- Дата публикации
Астрологический прогноз на 6 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от важных начинаний и принятия серьезных решений, даже если они, как и положено в выходной, будут казаться хозяйственных дел, необходимо отказаться.
Символ дня: Змея.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: агат, гагат.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: нельзя заниматься самолечением, а при приеме прописанных врачом лекарств важно точно соблюдать дозировку, ни в коем случае не превышая ее.
Питание дня: из-за опасности пищевых отравлений нужно обращать внимание на срок годности продуктов.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: собранный сегодня урожай желательно сразу же употребить в пищу — по прошествии даже небольшого времени овощи и фрукты потеряют большое количество содержащихся в них полезных веществ.
Магия и мистика дня: время благоприятно для чтения эзотерической литературы
Сны дня: в снах нынешней ночи часто содержится подсказка относительно того, как поступить в сложившейся профессиональной или жизненной ситуации.
Табу дня: необходимо отказаться от риска — сегодня он может стать не столько благородным, сколько опасным делом.
Цитата дня: «Если не знаешь, чего желаешь, не получишь ничего» (Га Хун)
