Астрологический прогноз на 6 января

Колье с аметистами / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит принимать на веру мнение других людей — необходимо действовать в соответствии с собственными убеждениями.

Символ дня: хрустальная призма.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.

Счастливые камни дня: кахолонг, сиреневый аметист.

За какую часть тела отвечает: кожа.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, скорее всего, будет не очень серьезной, но, тем не менее, может оказаться продолжительной, так что желательно максимально сократить ее время, сразу же обратившись к врачу.

Питание дня: рекомендуется отказаться от мяса, заменив его другими белковыми продуктами — рыбой, бобовыми грибами и овощами.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры против сглаза и порчи.

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, но могут открыть человеку глаза на него самого.

Табу дня: вредных привычек нужно избегать всегда, но сегодня они могут нести в себе особенную опасность

Цитата дня: «Счастье — это чувство свободы от боли» (Артур Шопенгауэр).

