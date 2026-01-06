- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 6 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит принимать на веру мнение других людей — необходимо действовать в соответствии с собственными убеждениями.
Символ дня: хрустальная призма.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.
Счастливые камни дня: кахолонг, сиреневый аметист.
За какую часть тела отвечает: кожа.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, скорее всего, будет не очень серьезной, но, тем не менее, может оказаться продолжительной, так что желательно максимально сократить ее время, сразу же обратившись к врачу.
Питание дня: рекомендуется отказаться от мяса, заменив его другими белковыми продуктами — рыбой, бобовыми грибами и овощами.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры против сглаза и порчи.
Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, но могут открыть человеку глаза на него самого.
Табу дня: вредных привычек нужно избегать всегда, но сегодня они могут нести в себе особенную опасность
Цитата дня: «Счастье — это чувство свободы от боли» (Артур Шопенгауэр).
Читайте также: