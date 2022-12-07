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Астрологический прогноз на 7 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
332
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 7 декабря

Фото: Getty Images

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, какими бы сложными они ни были, осуществятся легко и займут гораздо меньше времени, чем его уходит обычно на проекты подобного рода. Особенно успешными окажутся финансовые и бизнес-сделки, поэтому их можно смело планировать на это время. Можно решать любые вопросы с начальством и выяснять отношения – в хорошем смысле этого слова – с любимыми людьми. 

Символ дня: труба, зовущая к действию. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, аметистовый, лиловый. 

Счастливые камни дня: гиацинт, лазурит. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: заболевания нынешнего дня, как правило, протекают в легкой форме и проходят быстро, особенно если взяться за их лечение при появлении первых симптомов. Нельзя напрягать глаза, работая за компьютером и читая при плохом освещении. Необходимо также отказаться от вредных привычек, особенно курения. 

Питание дня: нужно сократить употребление жидкости – даже первые блюда в этот день желательно исключить из своего меню.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, важной для человека информации не несут, поэтому не стоит на них сосредотачиваться. 

Стрижка дня: стрижка принесет впечатляющий результат. 

Афоризм дня: "Раз начатое не может быть остановлено" (Марк Туллий Цицерон). 

Ангел-хранитель дня: Гусфар – покровительствует женской половине человечества, наделяя ее магическими способностями. 

Магия и мистика дня: можно пользоваться экстрасенсорными способностями, которые в этот день хоть и в разной степени, но открываются у всех. 

Табу дня: звезды предостерегают от праздного времяпрепровождения – обязательно нужно найти себе занятие. 

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Дата публикации
Просмотры
332
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