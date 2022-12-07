Астрологический прогноз на 7 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, какими бы сложными они ни были, осуществятся легко и займут гораздо меньше времени, чем его уходит обычно на проекты подобного рода. Особенно успешными окажутся финансовые и бизнес-сделки, поэтому их можно смело планировать на это время. Можно решать любые вопросы с начальством и выяснять отношения – в хорошем смысле этого слова – с любимыми людьми.

Символ дня: труба, зовущая к действию.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: сиреневый, аметистовый, лиловый.

Счастливые камни дня: гиацинт, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: заболевания нынешнего дня, как правило, протекают в легкой форме и проходят быстро, особенно если взяться за их лечение при появлении первых симптомов. Нельзя напрягать глаза, работая за компьютером и читая при плохом освещении. Необходимо также отказаться от вредных привычек, особенно курения.

Питание дня: нужно сократить употребление жидкости – даже первые блюда в этот день желательно исключить из своего меню.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, важной для человека информации не несут, поэтому не стоит на них сосредотачиваться.

Стрижка дня: стрижка принесет впечатляющий результат.

Афоризм дня: "Раз начатое не может быть остановлено" (Марк Туллий Цицерон).

Ангел-хранитель дня: Гусфар – покровительствует женской половине человечества, наделяя ее магическими способностями.

Магия и мистика дня: можно пользоваться экстрасенсорными способностями, которые в этот день хоть и в разной степени, но открываются у всех.

Табу дня: звезды предостерегают от праздного времяпрепровождения – обязательно нужно найти себе занятие.

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