Астрологический прогноз на 7 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, какими бы сложными они ни были, осуществятся легко и займут гораздо меньше времени, чем его уходит обычно на проекты подобного рода. Особенно успешными окажутся финансовые и бизнес-сделки, поэтому их можно смело планировать на это время. Можно решать любые вопросы с начальством и выяснять отношения – в хорошем смысле этого слова – с любимыми людьми.
Символ дня: труба, зовущая к действию.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: сиреневый, аметистовый, лиловый.
Счастливые камни дня: гиацинт, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: заболевания нынешнего дня, как правило, протекают в легкой форме и проходят быстро, особенно если взяться за их лечение при появлении первых симптомов. Нельзя напрягать глаза, работая за компьютером и читая при плохом освещении. Необходимо также отказаться от вредных привычек, особенно курения.
Питание дня: нужно сократить употребление жидкости – даже первые блюда в этот день желательно исключить из своего меню.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, важной для человека информации не несут, поэтому не стоит на них сосредотачиваться.
Стрижка дня: стрижка принесет впечатляющий результат.
Афоризм дня: "Раз начатое не может быть остановлено" (Марк Туллий Цицерон).
Ангел-хранитель дня: Гусфар – покровительствует женской половине человечества, наделяя ее магическими способностями.
Магия и мистика дня: можно пользоваться экстрасенсорными способностями, которые в этот день хоть и в разной степени, но открываются у всех.
Табу дня: звезды предостерегают от праздного времяпрепровождения – обязательно нужно найти себе занятие.
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