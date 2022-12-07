Астрологічний прогноз на 7 грудня

Плануючи свій день ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які справи, розпочаті цього дня, хоч би якими складними вони були, здійсняться легко і займуть набагато менше часу, ніж його йде зазвичай на подібні проєкти. Особливо успішними виявляться фінансові та бізнес-угоди, тому їх можна сміливо планувати на цей час. Можна вирішувати будь-які питання з начальством та з'ясовувати стосунки – у хорошому розумінні цього слова – з коханими людьми.

Символ дня: труба, що кличе до дії.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: бузковий, аметистовий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: гіацинт, лазурит.

За якусь частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: захворювання нинішнього дня, як правило, перебігають у легкій формі та минають швидко, особливо якщо взятися за їх лікування з появою перших симптомів. Не можна напружувати очі, працюючи за комп'ютером та читаючи за поганого освітлення. Необхідно також відмовитись від шкідливих звичок, особливо куріння.

Харчування дня: потрібно скоротити вживання рідини – навіть перші страви цього дня бажано виключити зі свого меню.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, важливої інформації для людини не несуть, тому не варто на них зосереджуватися.

Стрижка дня: стрижка принесе приголомшливий результат.

Афоризм дня: "Раз розпочате не може бути зупинено" (Марк Туллій Цицерон).

Ангел-охоронець дня: Гусфар – опікується жіночою половиною людства, наділяючи її магічними здібностями.

Магія та містика дня: можна користуватися екстрасенсорними здібностями, які цього дня хоч і різною мірою, але відкриваються у всіх.

Табу дня: зірки застерігають від дозвільного проведення часу – обов'язково потрібно знайти собі заняття.

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