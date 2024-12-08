Астрологический прогноз на 8 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нужно делать работу над ошибками, признавать свою неправоту и извиняться

Символ дня: Птица Феникс.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: гранатит, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: необходимо обратить внимание на состояние желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Питание дня: день благоприятен для лечебного голодания – оно не лишит физических сила, а, напротив, придаст их.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: гадание – особенно на картах Таро – даст ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи могут напомнить о планах, которые не были реализованы – возможно, пришла пора к ним вернуться?

Табу дня: нужно избегать сидячего образа жизни.

Цитата дня: «Друг – этот тот, кто дает тебе свободу быть самим собой» (Джим Моррисон).

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