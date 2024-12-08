Астрологічний прогноз на 8 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли потрібно проводити роботу над помилками, визнавати свою неправоту і перепрошувати.

Символ дня: птах фенікс.

Стихії дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: гранат, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: необхідно звернути увагу на стан шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи.

Харчування дня: день сприятливий для лікувального голодування – воно не позбавить фізичних сил, а навпаки – додасть їх.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: ворожіння – особливо на картах Таро – дасть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть нагадати про плани, які не були реалізовані – можливо, настав час до них повернутися?

Табу дня: потрібно уникати сидячого способу життя.

Цитата дня: "Друг – це той, хто дає тобі свободу бути самим собою" (Джим Моррісон).

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