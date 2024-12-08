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Ворог просунувся у Торецьку та ще поблизу чотирьох населених пунктів - Deep State

Ворог просунувся у Торецьку та ще поблизу чотирьох населених пунктів - Deep State

Ворог продовжує наступальні дії / Фото: Associated Press

Мапа бойових дій оновлено.

Мапу ситуації на фронті оновлено. 

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Ворог просунувся біля Відродження, Шевченка, Новотроїцького, Пушкіного, Сторожевого та в Торецьку.

Нагадаємо, у місті Торецьк дуже складна ситуація, ворог штурмує та стирає місто артилерією й авіацією. ЗСУ ліквідовують до сотні окупантів щодня.

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