Ворог просунувся у Торецьку та ще поблизу чотирьох населених пунктів - Deep State

Мапа бойових дій оновлено.
Мапу ситуації на фронті оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Ворог просунувся біля Відродження, Шевченка, Новотроїцького, Пушкіного, Сторожевого та в Торецьку.
Нагадаємо, у місті Торецьк дуже складна ситуація, ворог штурмує та стирає місто артилерією й авіацією. ЗСУ ліквідовують до сотні окупантів щодня.
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