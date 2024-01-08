Астрологический прогноз на 8 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые начинания вместо успеха и прибыли принесут провалы и убытки, поэтому, несмотря на понедельник, нельзя делать ничего, что может иметь серьезные последствия. Общение с окружающими тоже нужно сократить, а еще лучше – отменить.

Символ дня: омут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, лазоревый, бристольский голубой.

Счастливые камни дня: желтый нефрит, коралл.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: болезни нынешнего дня являются продолжительными и плохо поддаются лечению, особенно это касается травмированных конечностей, которые долго не заживают.

Питание дня: можно голодать и поститься. Или хотя бы отказаться от мяса, заменив его рыбой и овощами.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и амулеты, заряжая их позитивной энергетикой.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, какие внутренние проблемы мешают человеку добиться успеха.

Табу дня: нельзя проявлять легкомыслие и беспечность – осторожность превыше всего.

Цитата дня: "Путем зла не доходят до добра" (Уильям Шекспир).

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