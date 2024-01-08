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Астрологический прогноз на 8 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
395
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 8 января

Омут - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые начинания вместо успеха и прибыли принесут провалы и убытки, поэтому, несмотря на понедельник, нельзя делать ничего, что может иметь серьезные последствия. Общение с окружающими тоже нужно сократить, а еще лучше – отменить. 

Символ дня: омут. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, лазоревый, бристольский голубой. 

Счастливые камни дня: желтый нефрит, коралл. 

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня являются продолжительными и плохо поддаются лечению, особенно это касается травмированных конечностей, которые долго не заживают. 

Питание дня: можно голодать и поститься. Или хотя бы отказаться от мяса, заменив его рыбой и овощами. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и амулеты, заряжая их позитивной энергетикой. 

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, какие внутренние проблемы мешают человеку добиться успеха. 

Табу дня: нельзя проявлять легкомыслие и беспечность – осторожность превыше всего. 

Цитата дня: "Путем зла не доходят до добра" (Уильям Шекспир). 

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Дата публикации
Просмотры
395
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