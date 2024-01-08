Астрологічний прогноз на 8 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які починання замість успіху та прибутку принесуть провали і збитки, тому, незважаючи на понеділок, не можна робити нічого, що може мати серйозні наслідки. Спілкування з людьми навколо також потрібно скоротити, а ще краще – скасувати.

Символ дня: вир.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: морської хвилі, лазуровий, бристольський блакитний.

Щасливе каміння дня: жовтий нефрит, корал.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня є тривалими і погано піддаються лікуванню, особливо це стосується травмованих кінцівок, які довго не гояться.

Харчування дня: можна голодувати й постити або хоча б відмовитися від м'яса, замінивши його рибою та овочами.

Стрижка дня: один із найсприятливіших для стрижки днів.

Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани та амулети, заряджаючи їх позитивною енергетикою.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують, які внутрішні проблеми заважають людині досягти успіху.

Табу дня: не можна виявляти легковажність і безтурботність – обережність понад усе.

Цитата дня: "Шляхом зла не доходять до добра" (Вільям Шекспір).

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