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Астрологический прогноз на 9 сентября

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Астрологический прогноз на 9 сентября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда, несмотря на выходной, складывают на редкость благоприятно для начала любого дела – как профессионального, так и хозяйственно-бытового. Можно – и нужно! – общаться с окружающими, укрепляя тем самым дружественные и родственные связи. 

Символ дня: труба или горн – знак призыва. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: активно действовать нужно только в случае крайней необходимости. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый. 

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: ЖКТ. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не несут серьезных осложнений, что, тем не менее, не означает, что их не нужно лечить.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому не стоит как переживать из-за них, так и обольщаться на их счет. 

Афоризм дня: "Можно быть уверенным лишь в том, что ни в чем нельзя быть уверенным" (Плиний-старший). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Ангел-хранитель дня: Гусфар – помогает найти ответы на все вопросы. 

Магия и мистика дня: гадание может стать плохой приметой, поэтому лучше от него отказаться. 

Табу дня: нельзя напрягать зрение – оно может пошатнуться. 

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