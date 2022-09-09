Астрологический прогноз на 9 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда, несмотря на выходной, складывают на редкость благоприятно для начала любого дела – как профессионального, так и хозяйственно-бытового. Можно – и нужно! – общаться с окружающими, укрепляя тем самым дружественные и родственные связи.

Символ дня: труба или горн – знак призыва.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: активно действовать нужно только в случае крайней необходимости.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: ЖКТ.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не несут серьезных осложнений, что, тем не менее, не означает, что их не нужно лечить.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому не стоит как переживать из-за них, так и обольщаться на их счет.

Афоризм дня: "Можно быть уверенным лишь в том, что ни в чем нельзя быть уверенным" (Плиний-старший).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Ангел-хранитель дня: Гусфар – помогает найти ответы на все вопросы.

Магия и мистика дня: гадание может стать плохой приметой, поэтому лучше от него отказаться.

Табу дня: нельзя напрягать зрение – оно может пошатнуться.

Читайте также: