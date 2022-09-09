Астрологічний прогноз на 9 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, незважаючи на вихідний, складається на диво сприятливо для початку будь-якої справи – як професійної, так і господарсько-побутової. Можна – і треба! – спілкуватися з близькими, зміцнюючи тим самим дружні й родинні зв'язки.

Символ дня: труба або горн – знак заклику.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: активно діяти треба лише в разі нагальної потреби.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: білий, бузковий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: ШКТ.

Хвороби дня: хвороби, які розпочалися цього дня, минають швидко і не несуть серйозних ускладнень, проте це не означає, що їх не потрібно лікувати.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації, тож не варто як хвилюватися через них, так і спокушатися за їхній рахунок.

Афоризм дня: "Можна бути впевненим лише в тому, що ні в чому не можна бути впевненим" (Пліній-старший).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Гусфар – допомагає знайти відповіді на всі запитання.

Магія та містика дня: ворожіння може стати поганою прикметою, тому краще від нього відмовитися.

Табу дня: не можна напружувати зір — він може похитнутися.

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