Астрологічний прогноз на 9 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має наступні характеристики:
Астрологічна порада дня: день, незважаючи на вихідний, складається на диво сприятливо для початку будь-якої справи – як професійної, так і господарсько-побутової. Можна – і треба! – спілкуватися з близькими, зміцнюючи тим самим дружні й родинні зв'язки.
Символ дня: труба або горн – знак заклику.
Стихія дня: Земля.
Енергетика дня: активно діяти треба лише в разі нагальної потреби.
Щасливе число дня: 5.
Щасливі кольори дня: білий, бузковий.
Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт.
За яку частину тіла відповідає: ШКТ.
Хвороби дня: хвороби, які розпочалися цього дня, минають швидко і не несуть серйозних ускладнень, проте це не означає, що їх не потрібно лікувати.
Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації, тож не варто як хвилюватися через них, так і спокушатися за їхній рахунок.
Афоризм дня: "Можна бути впевненим лише в тому, що ні в чому не можна бути впевненим" (Пліній-старший).
Геометричні фігури дня: квадрат.
Ангел-охоронець дня: Гусфар – допомагає знайти відповіді на всі запитання.
Магія та містика дня: ворожіння може стати поганою прикметою, тому краще від нього відмовитися.
Табу дня: не можна напружувати зір — він може похитнутися.
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