Астрологический прогноз на 9 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда рекомендуется доводить до логического конца ранее начатые дела. Можно отправляться в поездки и путешествия – разумеется тем, кому эпидемическая обстановка это позволяет, а также начинать ремонт любой степени сложности, вплоть до перепланировки жилья.

Символ дня: птица Феникс.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 8.

Цвет дня: алый.

Камни дня: красный гранит, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: особого внимания потребует желудок: чтобы он не "взбунтовался" и не заболел, желательно включить в меню диетические блюда. Также нежелательно находиться в местах большого скопления людей – велика вероятность подхватить вирус.

Афоризм дня: через тернии – к звездам.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: можно – и нужно – общаться с людьми из прошлого: с одноклассниками и однокурсниками удастся настроиться на одну волну.

Мистика дня: можно гадать и читать заговоры, касающиеся судебных тяжб и приговоров.

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни, он может быть чреват серьезными последствиями для здоровья.

Читайте также: